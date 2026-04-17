Foto di repertorio

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto, sicuro del settimo posto in regular season, che garantisce di giocare la gara decisiva del preliminare davanti al pubblico amico, diventa arbitro delle sorti della volata playoff. In base al risultato della gara di domani sabato sera tra i ragazzi di Massimo Mariotti e l’Indeco Giovinazzo (inizio alle 20,45, diretta streaming sul canale Youtube della Fisr), si stabilirà probabilmente la decima formazione della post-season e le due escluse, costrette a giocarsi la salvezza ai playout, insieme a Castiglione e Breganze.

La graduatoria attuale, a 50′ dalla fine, vede appaiate Novara e Giovinazzo a 23 punti, con il Forte dei Marmi a 21. In caso di vittoria delle tre formazioni, a brindare al “playin” saranno i piemontesi che hanno gli scontri favorevoli con i pugliesi. Ci sono però altre ipotesi: in caso di pareggio del Giovinazzo, di sconfitta del Novara a Sarzana e vittoria del Forte dei Marmi contro Breganze, sarebbero i versiliesi a passare per gli scontri diretti con il quintetto di Marzella. I rossoblù toscani salterebbero, vincendo, al decimo posto anche in caso di successi di Sarzana e Grosseto.

“Andiamo a Giovinazzo – sottolinea Massimo Mariotti – a giocare senza pressione, consapevoli di aver fatto il massimo di quello che era possibile nella situazione attuale, dopo aver perso Schiavo e Vargas. Siamo tranquilli e onoreremo il gioco”.

Saavedra e compagni proveranno innanzitutto a evitare di dover tornare già mercoledì 22 a Giovinazzo per gara1 del preliminare e sfrutteranno le ultime energie rimaste. Garadue è già stata messa in calendario per domenica 26 alle 18, qualunque sia la squadra da affrontare.

Il Cp Grosseto si appresta ad affrontare la trasferta più lunga della stagione con lo spirito di che ha centrato l’obiettivo prefissato, andando oltre alle aspettative con l’organico attuale. I biancorossi sanno di dover affrontare una battaglia e starà all’esperienza di due arbitri come Barbarisi e Giovine garantire equità e non danneggiare nessuna delle due rivali. Il quintetto di Mariotti nelle ultime tre uscite ha ottenuto due successi e ha fatto tremare il Trissino fino a un quarto d’ora dalla finale, mentre il Giovinazzo s’è imposto in tre delle ultime quattro gare disputate, compreso l’1-2 di sette giorni fa sulla pista di Bassano, che ha regalato la vittoria della regular season ai campioni d’Italia con una giornata di anticipo. Quello che attende il Cp è un compito arduo, ma ultimamente le sfide difficili non hanno fatto paura ai moschettieri grossetani, che proveranno a regalare l’ennesimo sabato da leoni.

Per quello che riguarda la formazione sarà assente Samuel Cardi, mentre c’è la conferma del portiere di riserva Mattia Marinoni, che affiancherà Luca Squarcia, autore di un’ottima prestazione contro il Trissino.