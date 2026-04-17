MASSA MARITTIMA – Un ciclista caduto durante una discesa in mountain bike è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi in località Pian dei Mucini, lungo i percorsi boschivi della zona.

Intervento in zona impervia

L’allarme è scattato lungo uno dei tracciati dedicati alla mountain bike, dove un uomo di circa 50 anni, proveniente da Roma, è finito a terra durante la discesa. Il ciclista si trovava a circa 500 metri all’interno dell’area boschiva, in un punto difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.

Per questo si è reso necessario l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Follonica, che ha operato in supporto al personale sanitario del 118.

Recupero e trasporto in ospedale

Una volta raggiunto, l’uomo è stato immobilizzato su barella spinale e trasportato fino all’ambulanza. Le operazioni di recupero si sono svolte in sicurezza nonostante le difficoltà legate alla zona impervia.

Il ciclista è stato quindi affidato ai sanitari, che hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Massa Marittima per gli accertamenti e le cure necessarie.