ROCCASTRADA – Sono aperte fino al 25 maggio le domande per accedere ai contributi assegnati al Comune di Roccastrada dall’Autorità Idrica Toscana a supporto del servizio idrico per famiglie con Isee inferiore o uguale a 17.500,00 euro (elevabile a un massimo di € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico). La richiesta di agevolazione può essere presentata solo da cittadini residenti nel comune di Roccastrada per il servizio idrico fornito a utenze domestiche nell’anno 2025. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito dell’amministrazione comunale, www.comune.roccastrada.gr.it.

Il bonus integrativo è un rimborso tariffario in favore delle cosiddette utenze deboli che versano in condizioni socio-economiche disagiate, aggiuntivo al Bonus Idrico Nazionale istituito con il TIBSI (Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati).

La soglia ISEE per accedere al contributo è stata fissata in 17.500,00 € per consentire a un maggior numero di persone di poter fruire del beneficio, che si va in ogni caso a sommare al Bonus Idrico Nazionale che viene erogato in maniera automatica.

Come si accede al contributo. Il fondo assegnato al Comune di Roccastrada dall’Autorità Idrica Toscana è pari a 15.808,47 euro e sarà ripartito tra i soggetti presenti nella graduatoria formulata sulla base dell’indicatore Isee del nucleo familiare.

Il fondo a disposizione del Comune di Roccastrada verrà ripartito tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria sino al raggiungimento del rimborso massimo che, decurtato del Bonus Idrico Nazionale calcolato, non potrà superare i 2/3 del totale del consumo indicato dall’Ente Gestore o la soglia massima di € 600,00, che non potrà mai essere superata in nessun caso.

Nel caso che l’importo assegnato al Comune di Roccastrada sia insufficiente ad assicurare tale copertura, si procederà ad assegnare a ciascun beneficiario la quota minima di legge pari a 1/3 della spesa del 2025 indicata dal gestore, avendo cura di non superare la soglia massima di € 400,00. L’eventuale residuo sarà poi ripartito proporzionalmente fra i richiedenti che non hanno già raggiunto la soglia massima.

Infine, se l’importo assegnato al Comune di Roccastrada non sarà sufficiente a soddisfare il contributo minimo di 1/3 della spesa per consumi idrici relativa all’anno 2025 di ciascuno degli assegnatari, si provvederà a riconoscere la misura minima suddetta seguendo l’ordine di graduatoria sino ad esaurimento delle risorse.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo Sportello socio educativo del Coeso Sds al primo piano del Palazzo comunale al n. 0564-561244 il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e il mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Le domande possono essere presentate: in via telematica indirizzandole a: [email protected], purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata; in forma cartacea inviandole a: Comune di Roccastrada, Corso Roma n. 8 – 58036 Roccastrada (GR) oppure manualmente all’Ufficio Protocollo. In ogni caso, ai fini della verifica della presentazione della richiesta entro il termine di scadenza del presente bando, farà fede la data di protocollo.