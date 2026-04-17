ORBETELLO – Potrebbe essere il 31 maggio una data papabile per il disinnesco dell’ordigno bellico della seconda guerra mondiale rinvenuto il 26 marzo nell’area di Talamonaccio, nel comune di Orbetello.

La bomba era stata rinvenuta ieri nell’ambito delle indagini commissionate in vista del disboscamento dell’area visto che in quel tratto dovrà passare la ciclovia Tirrenica.

La zona in tempo di guerra era un’area militare, con caserme, alloggi dei militari e anche una santabarbara, per questo prima di fare ogni tipo di lavori è stata perlustrata con esperti e metal detector per assicurarsi proprio che non ci fossero ordigni inesplosi nel sottosuolo.

La data dello spolettamento non è ancora definitiva ma è tra quelle più papabili anche se l’ultima parola spetta alla Prefettura.

Le operazioni

Gli artificieri hanno chiesto circa sei ore di tempo per completare le operazioni in sicurezza. L’area sarà evacuata nel raggio di 350 metri. Chi vive nella zona (molte sono seconde case ma visto che ci avviciniamo all’estate potrebbero esserci turisti presenti) verrà ospitato in due aree che saranno allestite dal Comune ad Albinia e Fonteblanda.

Il punto del ritrovamento si trova vicino ad Aurelia e ferrovia. Sarà dunque necessaria probabilmente anche la chiusura di queste ultime.

Come si rende inoffensiva la bomba

Difficilmente le bombe della seconda guerra mondiale (in questo caso un ordigno da 500 libbre sganciato dalla contraerea inglese) possono esplodere autonomamente. Sono state sganciate da migliaia di metri da un aereo in volo. Molto probabilmente, se non sono esplose all’impatto con il suolo, non lo faranno nel momento del disinnesco da parte degli artificieri.

Tuttavia il pericolo non è zero. Per questo al momento dello spolettamento l’area viene evacuata.

Una volta che gli artificieri hanno fatto lo spolettamento e dunque non può più avvenire l’innesco involontario o accidentale l’ordigno viene rimosso per il successivo brillamento che avviene di solito in una cava.