GROSSETO – Atletica Grosseto Banca Tema e sport grossetano in lutto per la scomparsa di Azelio Fani, vero e proprio pioniere del podismo maremmano. Nato nel 1942, Fani è stato il fondatore della “Forti e Veloci”, la gara podistica grossetana di 12km che a partire dagli anni ’80 ha saputo coinvolgere centinaia di appassionati, tra cui atleti professionisti, del centro Italia quando ancora il running era una disciplina di nicchia. Nel 2008, la gara con partenza di fronte al Campo Zauli ed arrivo all’interno della pista superò i 400 iscritti, numeri “folli” per quei tempi.

Instancabile sportivo fino agli ultimi anni, nel 2022, a 80 anni, la sua ultima apparizione agonistica in occasione dei Campionati Europei Master Non Stadia di Grosseto, quando riuscì a terminare la 10km ampiamente sotto il muro dell’ora e chiudendo quarto.

Amico di tutti e capace sempre di dare il consiglio giusto al momento giusto, Azelio Fani ha scolpito per sempre il suo nome nelle radici dello sport cittadino.

Il presidente Adriano Buccelli e tutta l’Atletica Grosseto Banca Tema si stringono alla famiglia e alla nipote Emilia, fin da bambina tesserata con i colori biancorossi (foto MarathonWorld.it).