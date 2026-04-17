FOLLONICA – Taglio del nastro per l’edizione 2026 di Piazze d’Europa. Nella mattina di venerdì 17 aprile il via ufficiale al mercato europeo, che come ogni anno trasforma il cuore della città in un crocevia di sapori e prodotti provenienti da ogni angolo d’Europa e del mondo.

Tra gusto e artigianato: conferme e novità

La manifestazione di Fiva (federazione italiana venditori ambulanti di Confcommercio), in collaborazione col Comune, ha portato anche stavolta sul lungomare follonichese decine e decine di espositori. In piazza 25 aprile, piazza Guerrazzi e nel corso pedonale di viale Italia sono in vendita piatti e specialità tipiche di vari Paesi, come la paella spagnola, il tè inglese, i biscotti francesi e le specialità d’oltreoceano, dal Brasile al Messico. Un tour tra affettati, dolci, bibite e artigianato per tutti i gusti, provenienti anche da diverse regioni italiane.

Non mancano poi le novità: per questa edizione si potranno infatti scoprire i Pasteis de Nata, dolci di sfoglia tipici portoghesi ripieni di caramello. Per i più affezionati alle prelibatezze italiane ci sono gli stracotti di maiale e pecora direttamente dall’Abruzzo. Infine in piazza 25 aprile un bar su ruote proporrà cocktail estivi. Per quanto riguarda l’artigianato si potranno acquistare abiti di lana e tweed, tessuto tipico della Scozia.

L’inaugurazione

In piazza Guerrazzi il tradizionale taglio del nastro con il vicesindaco Danilo Baietti, gli assessori Sandro Marrini e Azzurra Droghini, il presidente di Confcommercio Giulio Gennari, la direttrice di Confcommercio Gabriella Orlando e le forze dell’ordine.

“Questa è ormai la quattordicesima edizione, se non funzionasse bene non ci saremmo chiaramente arrivati – ha commentato il presidente di Confcommercio Giulio Gennari -. Non è soltanto il momento in cui si apre la stagione, soprattutto quando il clima ci assiste come oggi, ma tutti questi stand portano davvero una ventata di cosmopolitismo in città. Con l’Amministrazione comunale, e soprattutto con il popolo di Follonica, nel tempo si è formato un rapporto di reciproca stima e di condivisione. Rispetto ad altre edizioni stavolta fa molto più caldo, oggi è una classica giornata da mare e anche nei prossimi giorni è previsto un clima favorevole. Personalmente verrei qui anche solo per vedere gli stand e dopo andare al mare”.

“Il taglio del nastro di oggi – ha commentato il vicesindaco Danilo Baietti, insieme al sindaco Matteo Buoncristiani – sancisce l’inizio di un weekend che per la nostra città ha un valore speciale. Piazze d’Europa è ormai una tradizione consolidata, capace di attrarre visitatori e di valorizzare al meglio il nostro lungomare, che in queste splendide giornate primaverili mostra tutto il suo fascino. Un evento che contribuisce concretamente a sostenere il tessuto economico locale e a rafforzare l’identità turistica di Follonica”.

“Eventi come questo sono una vetrina straordinaria per il commercio su area pubblica – aggiunge Agostino Ottaviani, presidente provinciale Fiva Confcommercio Grosseto – e valorizzano il lavoro di operatori qualificati, capaci di portare nelle piazze prodotti autentici e di qualità, contribuendo a creare un’atmosfera unica e coinvolgente”.

Foto da Piazze d’Europa

Nella galleria fotografica a cura di Giorgio Paggetti gli scatti dell’inaugurazione e un viaggio attraverso gli stand di questa edizione. Il mercato europeo rimarrà aperto con orario continuato dalle 10 alle 24 per tutti e tre i giorni della manifestazione: venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile.