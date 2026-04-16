SCARLINO – L’amministrazione comunale di Scarlino segnala una serie di atti vandalici avvenuti nell’area della pagoda nel quartiere Belvedere, nel capoluogo. Nei giorni scorsi sono state divelte alcune mattonelle, sono comparse scritte sui giochi destinati ai bambini e si registrano ulteriori danneggiamenti alle strutture presenti.

Si tratta di interventi che compromettono la fruibilità e il decoro di uno spazio pubblico utilizzato quotidianamente da famiglie e bambini, con un danno che ricade sull’intera comunità.

Nella giornata di oggi, giovedì 16 aprile, il Comune procederà con una denuncia contro ignoti ai carabinieri, al fine di accertare le responsabilità e tutelare il patrimonio pubblico.

«Quello che è accaduto è inaccettabile – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Colpire un’area frequentata dalla comunità e dai più piccoli significa mancare di rispetto non solo ai beni pubblici, ma all’intera cittadinanza. Ogni danneggiamento comporta costi che ricadono su tutti i cittadini. Per questo chiediamo la collaborazione di tutti nel segnalare eventuali comportamenti scorretti e nel contribuire a preservare gli spazi comuni, che sono un bene di tutti».