MASSA MARITTIMA – Continuava a molestare i passeggeri dell’autobus, tanto che è stato richiesto l’intervento dei carabinieri che sono intervenuti su un autobus di linea.

I militari hanno raggiunto il mezzo pubblico per verificare la situazione e, una volta sul posto, hanno accertato il forte stato di ubriachezza dell’uomo, che stava creando disagi ai passeggeri.

Per garantire la sicurezza e permettere al bus di proseguire senza ulteriori complicazioni, i Carabinieri hanno fatto scendere l’uomo dal mezzo, riportando così la situazione alla normalità.

L’interessato, un uomo di 61 anni, è stato sanzionato per ubriachezza.