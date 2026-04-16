GROSSETO – “Forza Italia accelera e si compatta”. Questo il commento del partito dopo la riunione del coordinamento provinciale, guidata dal segretario Roberto Berardi.

“Una riunione segna un passaggio politico netto – afferma Forza Italia -: il partito si riorganizza, rafforza la propria presenza sul territorio e si prepara a giocare un ruolo da protagonista nelle prossime tornate elettorali”.

Approvata per acclamazione, e senza divisioni interne, la nuova struttura operativa che avrà il compito di consolidare il dialogo con i territori e potenziare la macchina organizzativa. Al centro della strategia, il rafforzamento dei dipartimenti tematici e dei coordinamenti comunali, chiamati a intercettare le esigenze dei cittadini e trasformarle in proposte politiche concrete ed attuabili.

“Un passaggio che fotografa un partito in fase di rilancio, determinato a strutturarsi in modo capillare su tutta la provincia – prosegue Forza Italia -. Nel corso dell’incontro, autorevoli interventi all’insegna della compattezza. Alessandro Antichi ha indicato la strada dell’unità come condizione essenziale per affrontare le sfide future. Il consigliere Giulio Tambelli ha sottolineato la necessità di mettere a sistema le diverse energie presenti nel partito per incidere nella definizione delle candidature e dei programmi. Stefano Dragoni ha ribadito la linea dell’inclusività e dell’allargamento”.

Spazio anche ai temi amministrativi: “Il sindaco di Campagnatico, Elismo Pesucci, ha riportato al centro il nodo dello sviluppo infrastrutturale delle viabilità su strade e ferrovia, sollecitando interventi urgenti per una situazione che da anni presenta criticità e non può più essere rimandata. A chiudere, l’intervento di Luca Agresti, che ha delineato un percorso operativo chiaro, scandito da obiettivi e tempi definiti.

Dal coordinamento emerge un messaggio politico preciso: Forza Italia a Grosseto punta su organizzazione, radicamento e unità per consolidare la propria crescita. I risultati elettorali degli ultimi mesi e il rafforzamento sul territorio vengono letti come segnali di un trend positivo che il partito intende ora trasformare in ulteriore consenso”.

“Nel solco dei valori liberali e moderati, il movimento guarda avanti con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nelle amministrazioni locali e contribuire in modo determinante alla costruzione delle future alleanze di centrodestra – conclude Forza Italia -. Linea tracciata, obiettivo dichiarato: crescere e incidere“.