GROSSETO – Grossetane da applausi a Barberino di Mugello alla seconda tappa del campionato regionale individuale CSI categoria medium. La Polisportiva Barbanella Uno ha preso parte all’evento in terra fiorentina con circa cinquanta atlete provenienti dal settore promozionale, classificandosi al secondo posto per numero di atleti portati in gara nelle diverse categorie e ottenendo ottimi risultati sia nella competizione a squadre che individuale.

A livello individuale vince il titolo di campionessa regionale la piccola Dyana Veronica Terminali, 7 anni, nella categoria lupette confermando il piazzamento della precedente prova.

Sale invece di un gradino Chiara Biagioli, 5 anni, che conquista il titolo di vice campionessa regionale categoria pulcine.

Nella gara di specialità tigrotte, 8-9 anni, medaglia d’oro per Giovanna Carobene, seguita da Serena Di Ruolo che ottiene il secondo posto al volteggio. Medaglia d’argento anche per Alessia Badini alla trave e di bronzo per Martina Giammarino al trampolino. A un passo dal podio si posizionano, invece, Celeste Cucini e Dafne Tirelli al trampolino che ottengono due buoni quarti posti.

Passando alla competizione a squadre, medaglia d’argento nella categoria ragazze per il team formato da Marcotulli Irene, Tinti Dafne, Aurora Perla, Matilde Nardi, Chyzhkowa Yaroslava e Mazzini Giselle.

Nella categoria lupette, secondo posto per la squadra formata da Grechi Melissa, Baratta Maria Francesca , Mazzone Gaia e Bellumori Maya, seguita dal team formato da Barbagli Ginevra, Francalacci Rachele, Nappi Nathalie e Paladini Carolina, che conquista la medaglia di bronzo.

Per le allieve, vincono il campionato regionale Bellovino Valentina, Boracelli Greta, Gianmarino Martina, Tornesi Zaira e Zambernardi Ilaria, seguite, a un gradino di distanza, dalle compagne Fossati Francesca, Tocchi Aurora, Barbagli Eva, Corsetti Tara e Brruku Klerisa, terze classificate.

Infine, terzo posto nelle Tigrotte, per Maldonado Ramirez Dahiana, Peluso Greta, Pagliarin Camilla e Visciano Arianna.

Le allenatrici Serena Sabato, Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi si ritengono soddisfatte dei risultati ottenuti questo fine settimana e, in generale, in questa stagione che sta ormai volgendo al termine. Gli ultimi appuntamenti saranno infatti con le prove finali del campionato regionale di federazione a squadre e del campionato regionale CSI large e super.