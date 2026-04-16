RIBOLLA – “Scrivo per segnalare una situazione grave e, a mio avviso, inaccettabile che riguarda la scuola media di Ribolla, inaugurata a settembre 2024”. Così la madre di una ragazza che frequenta la scuola esprime il suo disagio per la mancanza di segnaletica orizzontale per gli stalli riservati a persone con disabilità nel parcheggio davanti all’edificio.

“Al momento dell’apertura, il parcheggio non era ancora asfaltato: era presente brecciolino e sassolini, e la giustificazione fornita è stata che non fosse possibile realizzare gli stalli per disabili. A distanza di oltre un anno, la situazione è cambiata solo in parte: il parcheggio è stato asfaltato, ma gli stalli per disabili continuano a non essere tracciati – prosegue la donna -. Ad oggi è presente soltanto un cartello verticale, spesso ignorato dagli automobilisti, e lo spazio viene occupato quotidianamente da chiunque, senza alcuna conseguenza. La stessa Polizia Municipale ha riferito che, in assenza della segnaletica orizzontale, eventuali sanzioni sarebbero contestabili”.

“Nel frattempo mia figlia, studentessa della scuola, oggi in seconda media, con autismo e in possesso di regolare contrassegno disabili, è costretta ogni giorno a subire questa situazione – prosegue la madre -. Per lei, quel parcheggio non rappresenta una semplice comodità, ma un punto di riferimento fondamentale: sapere dove scendere, riconoscere il luogo e ritrovarlo all’uscita è essenziale per la sua sicurezza e per la gestione dell’ambiente. L’assenza di un punto stabile e riconoscibile può portarla a disorientarsi, agitarsi e correre verso la strada senza percepire adeguatamente il pericolo, con un rischio reale per la sua incolumità“.

“Si tratta quindi non solo di una mancanza organizzativa, ma di un problema concreto di sicurezza – dichiara poi la donna -. Desidero inoltre sottolineare che questa segnalazione non riguarda esclusivamente mia figlia: riguarda tutte le persone con disabilità che potrebbero aver bisogno di uno spazio adeguato e che, ad oggi, non hanno alcuna tutela reale. Nel corso di questo anno e mezzo ho effettuato numerose segnalazioni alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e all’Ufficio del Sindaco, senza che la situazione venisse risolta. La risposta ricevuta è sempre la stessa: i tempi burocratici sono lunghi”.

“Ritengo che, dopo oltre un anno dall’apertura della scuola e a fronte di un parcheggio ormai asfaltato, non sia più accettabile parlare di attese burocratiche per un servizio essenziale. Con questa segnalazione chiedo che venga data visibilità pubblica a quanto accade, affinché si intervenga in tempi rapidi prima che questa mancanza possa avere conseguenze gravi”.