GROSSETO – Grande risultato per il Liceo scientifico sportivo “Aldi”, che festeggia la vittoria della fase regionale dei Nuovi giochi della gioventù grazie alla brillante prestazione della squadra di pallamano della classe 2G.

Dopo aver superato con successo la fase interprovinciale contro la formazione di Arezzo, gli studenti grossetani si sono imposti anche nella fase regionale disputata giovedì 16 aprile a Pisa, presso il Centro Universitario Sportivo. In questa occasione, il team del Polo Aldi ha affrontato in un triangolare le squadre di Cecina e Firenze, dominando entrambi gli incontri e ottenendo vittorie nette.

Una squadra affiatata e vincente

La formazione, composta da dodici studenti, ha mostrato grande spirito di squadra e determinazione. A scendere in campo sono stati sei atleti – Gabriele Marinoni, Gabriele Di Felice, Gabriele Pasquale Trimboli, Nicholas Balducci, Mattia Tenucci e Alessio Schirinzi – e sei atlete – Giulia Duchini, Iris Peotta, Alice Frosi, Veronica Formisano, Maya Caroli e Sveva Giusti. Al loro fianco, la docente di Scienze motorie Cecilia Coppola, che ha accompagnato e sostenuto i ragazzi durante tutta la competizione.

Una formula di gara coinvolgente

“La gara si è disputata in quattro tempi da otto minuti: i ragazzi hanno giocato il primo e il terzo tempo, le ragazze il secondo e il quarto. Il punteggio finale è stato determinato dalla somma dei punti”, spiega la professoressa Coppola, visibilmente soddisfatta del risultato ottenuto. “Ho provato tantissima emozione, i ragazzi hanno dato spettacolo”, aggiunge.

Prossima tappa: le finali nazionali

Archiviato il successo regionale, per il Liceo Sportivo “Aldi” è già tempo di guardare avanti. La squadra tornerà in campo a fine maggio per rappresentare la Toscana alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù, che si terranno a Roma.

Un traguardo importante che premia l’impegno, la passione e il lavoro di squadra di questi giovani atleti.