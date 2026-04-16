GROSSETO – Intervento dei Carabinieri nella mattinata di ieri, 15 aprile, dopo una segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di un padre, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la figlia, che non rispondeva alle numerose chiamate.

I militari si sono recati presso l’abitazione in uso alla giovane, dove hanno rintracciato la ragazza insieme al compagno presente in casa. Ai Carabinieri i due hanno riferito di essersi addormentati la sera precedente e di non aver sentito il telefono.

Dopo aver riportato la situazione alla normalità e rassicurato il genitore, i militari hanno proceduto con un controllo all’interno dell’appartamento e con una perquisizione anche del veicolo in uso alla coppia.

Nel corso delle verifiche è stato rinvenuto un involucro contenente circa tre grammi di cocaina.

Per questo motivo i due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Grosseto come assuntori di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.