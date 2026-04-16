GROSSETO – C’è Antinori e c’è Frescobaldi, c’è Trump (anche se in discesa rispetto allo scorso anno) per le sue politiche sui dazi, e c’è Oscar Farinetti di Eataly, e c’è il fondatore di Slow Food Carlin Petrini, cè la presidente del Movimento turismo del vino Violante Gardini, c’è Maddalena Fossati, c’è Nardella e c’è… Leonardo Marras.

Come ogni anno, in vista del Vinitaly, il giornale on line Cronache di gusto stila la classifica dei 100 personaggi più influenti nel settore vitivinicolo italiano e quest’anno, tra le new entry c’è il super assessore regionale Leonardo Marras.

«Oggi il vino è uno dei protagonisti di un contesto geopolitico quanto mai confuso e incerto» afferma l’intro alla classifica.

«Dal 2014 Cronache di gusto realizza questa top 100 che vede la presenza di rappresentanti istituzionali, politici, alti burocrati del ministero dell’Agricoltura, presidenti di consorzi, produttori, manager wine oriented, amministratori delegati, giornalisti, divulgatori, vertici di organizzazioni e associazioni che rappresentano il vino e tanti altri».

Per quanto riguarda Marras la motivazione dice: «Da pochi mesi alla guida dell’assessorato Agricoltura della Toscana, ha avuto l’onore (e l’onere) di accorpare anche le deleghe al Turismo e alle Attività Produttive. Un potere importante in una regione dove il vino e l’ospitalità sono altamente strategici. È atteso pertanto alla prova per capire l’efficacia del suo ruolo. Sfidante».