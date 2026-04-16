GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 16 aprile 2026

Ariete – Giornata che richiede maggiore sensibilità nelle relazioni. Sei diretto e deciso, ma oggi potresti dover calibrare meglio le parole. In ambito lavorativo è importante non forzare un accordo.

Toro – Concretezza e stabilità ti aiutano a consolidare una situazione economica o professionale. È il momento di restare fermo sulle tue posizioni, ma senza rigidità.

Gemelli – Comunicazione intensa. Una telefonata o un confronto diretto può chiarire un malinteso nato per leggerezza.

Cancro, segno del giorno – Emozioni profonde ma sotto controllo. Oggi sei capace di proteggere chi ami senza sacrificare te stesso. Una questione familiare trova equilibrio grazie alla tua capacità di ascolto.

Consiglio escursione: concediti una camminata lungo la Laguna di Orbetello, tra acqua e silenzio, per ritrovare armonia emotiva.

Leone – Determinato ma meno impulsivo. Meglio evitare scontri diretti.

Vergine – Precisione e metodo ti permettono di sistemare una questione pratica.

Bilancia – Diplomazia utile in un confronto delicato.

Scorpione – Intuizione forte, ma evita sospetti inutili.

Sagittario – Energia buona, ma serve concentrazione.

Capricorno – Concretezza rassicurante.

Acquario – Creatività in crescita, ma da strutturare.

Pesci – Sensibile ma centrato.