GROSSETO – Continua a crescere con numeri sempre più consistenti l’iniziativa “Il sindaco che vorrei”, il sondaggio tra i lettori che sta accompagnando il dibattito verso le elezioni amministrative del 2027. Con gli ultimi aggiornamenti, le preferenze raccolte sfiorano quota 1.000, confermando un coinvolgimento ormai diffuso su tutto il territorio provinciale.

Il dato più evidente è ancora una volta il peso del capoluogo: Grosseto supera quota 700 voti, rappresentando da solo la larga maggioranza delle indicazioni. Dietro si collocano Campagnatico (128 voti) e Orbetello (97), mentre gli altri comuni restano su numeri più contenuti: Pitigliano (40), Castiglione della Pescaia (22), Manciano (11), Scansano (15) e Capalbio (5).

Grosseto, una classifica ormai strutturata

Nel capoluogo la classifica appare sempre più definita nelle prime posizioni. In testa si conferma Elio Aloia con 186 preferenze, seguito da Andrea Bramerini, presidente della Pro loco di Grosseto, che raggiunge quota 100. Sul terzo gradino del podio si consolida Federico Bettazzi (52 voti), ormai stabilmente davanti a Paolo Prisciandaro, commercialista, fermo a 49.

Subito dietro si muove una fascia sempre più competitiva: Francesca Bini (32), Alessio Pernazza (25) e Federico Guidarelli (22), con Ludovico Baldi (21) a ridosso. Più staccati, ma ancora nella parte alta della classifica, Gabriella Capone e Vincenzo Molaro (20 voti ciascuno), seguiti da Andrea Allegro (19) e Amedeo Gabbrielli (18).

Un quadro che evidenzia come la competizione a Grosseto sia già articolata e con più candidati in grado di raccogliere consenso, mentre la presenza di oltre cinquanta nomi complessivi conferma un panorama ancora aperto, soprattutto nelle posizioni più basse.

Campagnatico e Orbetello: leadership nette

Dopo Grosseto, il dato più significativo arriva da Campagnatico, dove Marco Cinelli domina con 81 voti, seguito a distanza da Claudio Gabbolini (24) e Manuel Pasini (8). Un quadro che appare già ben delineato.

A Orbetello si registra una dinamica simile: Matteo Porta (52 voti) guida nettamente la classifica, con un ampio margine su Domenico Covitto (7) e Lorenzo Scateni (6). Anche qui la leadership appare consolidata.

Pitigliano, il confronto più aperto

Situazione diversa a Pitigliano, dove il confronto resta molto equilibrato. Emilio Celata (16 voti) è ancora in testa, ma Chiara Fiorani (14) è ormai a ridosso, delineando un vero e proprio testa a testa. Più distaccato Luciano Caprini (4).

Gli altri comuni

A Castiglione della Pescaia si conferma in testa Leonardo Saletti (10 voti), con Lorenzo Pavone (4) e Elena Nappi (3) a inseguire.

A Manciano è avanti Alberto Bertinelli (7), seguito da Marco Gallo (4).

A Scansano si registra una situazione più equilibrata, con Roberta Aluigi (5 voti) davanti a Stefano Rosini (4) e Bice Ginesi (3).

Chiude Capalbio, dove Gianfranco Chelini (4 voti) resta il nome più indicato, con la presenza anche di Davide Franci (1).

Un quadro in evoluzione

Nel complesso, il sondaggio restituisce una fotografia sempre più chiara ma ancora in evoluzione. Se nei comuni più piccoli iniziano a emergere alcune figure di riferimento, è soprattutto a Grosseto che il confronto appare già strutturato, con più candidati in grado di raccogliere consensi significativi. Un segnale che il dibattito politico, pur con largo anticipo rispetto al voto, è già entrato nel vivo.

–

La tabella con le classifiche complete, comune per comune

Ecco le tabelle aggiornate, come vedete per il Comune di Grosseto l’inserimenti in classifica parte dai “candidati” che hanno ottenuto almeno due preferenze.

Comune Candidato Voti Capalbio Gianfranco Chelini 4 Davide Franci 1 Campagnatico Marco Cinelli 81 Claudio Gabbolini 24 Manuel Pasini 8 Giuliano Guerrini 6 Jacopo Macchi 2 Andrea Maule 2 Lupo Alberto 1 Elismo Pesucci 1 Andrea Viani 1 Luca Grisanti 1 Andrea Cosci 1 Castiglione della Pescaia Leonardo Saletti 10 Lorenzo Pavone 4 Elena Nappi 3 Aldo Iavarone 2 Susanna Gualtieri 1 Federica Lippi 1 Domenico Carducci 1 Grosseto Elio Aloia 186 Andrea Bramerini 100 Federico Bettazzi 52 Paolo Prisciandaro 49 Francesca Bini 32 Alessio Pernazza 25 Federico Guidarelli 22 Ludovico Baldi 21 Gabriella Capone 20 Andrea Allegro 19 Amedeo Gabbrielli 18 Luca Agresti 14 Ciro Cirillo 12 Vincenzo Molaro 10 Orbetello Matteo Porta 52 Domenico Covitto 7 Lorenzo Scateni 6 Andrea Casamenti 4 Alessandro Ragusa 3 Mauro Barbini 3 Roberto Miralli 3 Matteo Teodori 2 Manciano Alberto Bertinelli 7 Marco Gallo 4 Pitigliano Emilio Celata 16 Chiara Fiorani 14 Luciano Caprini 4 Marco Bianchi 2 Ciro Cirillo 1 Giancarlo Landi 1 Giulia Micci 1 Leonardo Zacchei 1 Scansano Roberta Aluigi 5 Stefano Rosini 4 Bice Ginesi 3 Fausto Tenerini 2 Benedetto Grechi 1

Partecipa e proponi il tuo candidato preferito nel tuo Comune

Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo il modulo in basso. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le classifiche dei candidati. Ogni utente potrà esprimere soltanto un voto perché per votare è necessario avere un account di Google (quello che di solito usiamo con “Gmail” per capirsi). Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.

Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio. La partecipazione è totalmente anonima, non vengono raccolti dati personali.

SE NON VEDETE IL MODULO POTETE ACCEDERE DIRETTAMENTE DA QUESTO LINK: https://forms.gle/2CAS7F6urQ5TrS267

(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)

–