MAGLIANO IN TOSCANA – Dopo la grande partecipazione nella Giornata di prevenzione cardiovascolare del 15 aprile, che ha registrato il tutto esaurito con la presenza di 25 cittadini, il numero massimo possibile previsto, l’amministrazione comunale di Magliano in Toscana promuove un nuovo appuntamento dedicato alla salute con controlli gratuiti per la cittadinanza.

La prossima giornata, organizzata in collaborazione con l’associazione “La Farfalla – Cure palliative” e con il contributo della Fondazione CR Firenze, sarà dedicata alla prevenzione neurochirurgica e si terrà lunedì 4 maggio, sempre nella sala del Consiglio comunale in via Oberdan a Magliano in Toscana, con il seguente orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.

In questa occasione saranno effettuate consulenze neurochirurgiche con il professor Giuseppe Olivieri, per anni primario della neurochirurgia all’ospedale “Le Scotte” di Siena. Le persone che potranno partecipare, solo su prenotazione, sono 20 e sono invitate a portare con sé gli accertamenti già fatti in loro possesso, come Tac e risonanze magnetiche, per consentire una valutazione più completa da parte degli operatori sanitari.

“Con questa iniziativa – dice il sindaco Gabriele Fusini –, che segue quella del 15 aprile e quella organizzata con l’associazione ‘Insieme in rosa’ per l’8 marzo, si conferma l’impegno dell’amministrazione comunale di Magliano a tutela della salute dei cittadini”.

“Effettuare controlli periodici è il primo passo per monitorare il proprio stato di salute e prevenire l’insorgere di patologie – aggiunge l’assessore alla Salute Anna Lampredi –. Ringraziamo ancora una volta l’associazione ‘La Farfalla’ per il prezioso supporto e il dottore Leonardo Rigati, che si è reso disponibile a refertare gli esami Ecg, fatti ieri, in occasione della Giornata di prevenzione cardiovascolare”.

Per prenotare le consulenze in programma per il 4 maggio è possibile chiamare il numero 0564 593430 o scrivere all’indirizzo [email protected].