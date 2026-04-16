GROSSETO – Il 13 aprile, nella suggestiva cornice del Salone dei Cinquecento, nel Palazzo Vecchio a Firenze, si è svolta la giornata conclusiva del progetto “La persona al centro: processo ai poteri”, promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II, dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e dall’Indire. Con questo progetto la Fondazione ha coinvolto il mondo della scuola con il proposito di aiutare i giovani a riflettere sul passato e sul presente come condizione imprescindibile per la costruzione di un mondo migliore, proponendo l’analisi delle forme di potere, in qualsiasi modo esercitato, quando produce l’effetto di influenzare, manipolare, sottomettere e talvolta annichilire l’uomo.

L’evento ha visto la partecipazione di istituti scolastici provenienti da Pisa, Firenze, Massa Carrara, Arezzo, Pistoia e Grosseto e il Liceo Rosmini ha avuto la rappresentanza maggiore con ben cinque classi del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Linguistico. Le classi 4A, 4B, 4C, 4G, 4I, supportate dalle insegnanti e incoraggiate dalla Dirigente Roberta Capitini, hanno rappresentato i debates intorno alla mozione “Il potere culturale ha legittimato e legittima la subordinazione sociale delle donne?”, declinando l’argomento in modo originale.

Il Salone si è trasformato in un grande tribunale in cui le studentesse e gli studenti, divisi in squadre e dinanzi alla Giuria, hanno riportato la platea all’oratoria classica, in cui dialogo, senso critico e rispetto per gli interlocutori sono al centro dell’attenzione, stimolando la riflessione su temi delicati e di grande attualità. Si tratta di una metodologia attiva, promossa nell’ultimo decennio dalle Avanguardie educative, perché al centro dell’iter di costruzione della difesa e dell’accusa ci sono gli studenti e le studentesse, protagonisti del percorso di apprendimento.

L’evento è stato sposato dal Comune di Firenze ed ha visto la partecipazione della Sindaca, Sara Funaro, del presidente del Consiglio comunale, Cosimo Guccione, e del presidente della Fondazione, Damiano Bettoni. Al termine degli interventi la Giuria si è espressa con parole di apprezzamento nei confronti del lavoro realizzato dalle classi del Liceo Rosmini, valorizzando gli aspetti legati allo stile, al filo logico degli interventi e al lavoro di squadra.

I debates, nella loro forma completa, saranno successivamente raccolti e pubblicati per essere divulgati, come ulteriore riconoscimento per l’impegno profuso dalle studentesse e dagli studenti.