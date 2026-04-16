ISOLA DEL GIGLIO. Un appello urgente alla comunità, agli operatori turistici e a tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’isola. La Pro Loco Isola del Giglio e Giannutri richiama l’attenzione sulla propria situazione alla vigilia della stagione turistica 2026, evidenziando criticità che potrebbero incidere sulla continuità dei servizi dopo la dimissione del sindaco.

Nelle scorse settimane è stata avviata la campagna di rinnovo delle iscrizioni, rivolta a soci e operatori del settore. “Tuttavia – dicono dalla Pro Loco – ad oggi, la situazione appare particolarmente delicata anche alla luce della possibile nomina di un commissariamento, elemento che rappresenta un’incognita per l’isola e soprattutto per la nostra associazione”.

“Il rischio concreto – spiegano dalla Pro Loco – è quello di non riuscire a garantire le attività normalmente svolte già prima dell’avvio dell’estate. Una prospettiva che, se confermata, avrebbe ripercussioni significative sull’accoglienza turistica e sulla gestione del territorio. Tra le principali attività portate avanti dall’associazione figurano la manutenzione di circa 60 chilometri di sentieri escursionistici, la pulizia delle coste, il servizio di informazione turistica attivo tutto l’anno, il supporto alle attività locali e l’organizzazione di eventi e iniziative che animano la vita dell’isola. Un lavoro quotidiano reso possibile da quattro operatori e da un direttivo composto da volontari”.

“Garantire la continuità di questi servizi comporta costi strutturali importanti, legati al personale e alla gestione. Per questo motivo – sottolinea la Pro Loco – in assenza di un adeguato sostegno economico – attraverso quote associative e donazioni – potrebbe rendersi necessaria una riduzione delle attività, fino alla loro eventuale sospensione. Il nostro obiettivo – spiegano – è portare avanti la stagione senza arrecare disservizi ai turisti e alla comunità”.

Da qui il rinnovo dell’appello a sostenere concretamente l’associazione, sia attraverso il tesseramento per il 2026 sia con contributi volontari.

“Entrare a far parte della Pro Loco – ricordano infine – significa contribuire alla tutela e valorizzazione del territorio, oltre che alla realizzazione di eventi simbolo come la Festa delle Cantine, uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’isola. L’auspicio è che arrivi una risposta concreta in tempi rapidi, per garantire una stagione turistica all’altezza delle aspettative e preservare servizi fondamentali per residenti e visitatori”.

È possibile sostenere le attività dell’associazione attraverso:

– il rinnovo o la nuova iscrizione per l’anno 2026 – Socio ordinario: € 50,00; Socio sostenitore: € 100,00 (operatori turistici)

– donazioni libere presso l’ufficio, tramite bonifico (per le quali verrà rilasciata regolare ricevuta) sul conto:

Associazione turistica Pro Loco Isola del Giglio e Giannutri IT 41B010 307226 0000000055349

Prossimamente sarà disponibile anche un link per donare online.