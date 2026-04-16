GROSSETO – Serata “brava” a Grosseto dove un uomo visibilmente alterato è stato fermato dai Carabinieri mentre stava danneggiando alcune fioriere nel centro storico di Grosseto. L’uomo, privo di documenti, è stato portato in caserma per accertamenti sulla sua identità. Identificazione come un cittadino straniero è stato sanzionato per ubriachezza.

«L’ubriachezza – fanno sapere i carabinieri – è prevista quale fattispecie sanzionatoria dall’articolo 688 del codice penale, e stabilisce che chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, va incontro a una sanzione amministrativa. La fattispecie è infatti stata depenalizzata, ovvero trasformata da contravvenzione penale a illecito amministrativo, e prevede attualmente l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 51 Euro e 309 Euro.

Non si tratta però dell’unico intervento dei carabinieri in città: nelle ultime 24 ore il dispositivo del servizio “Strade sicure” costituito dai Carabinieri e da militari dell’Esercito, nel corso del servizio di pattugliamento dell’area di competenza nel centro di Grosseto, hanno fermato e controllato un italiano che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Anche in questo caso è partita per la persona controllata la segnalazione alla Prefettura di Grosseto quale assuntore di stupefacenti.