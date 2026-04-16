FOLLONICA – Si informa la cittadinanza che, a seguito di nota pervenuta da Arpat Toscana che segnala risultati sfavorevoli dalle analisi effettuate in data 13 aprile, il sindaco ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di balneazione in via precauzionale per le seguenti aree: tratto Marina di Follonica Ovest e tratto est foce Cervia.

Il divieto ha natura temporanea e resterà in vigore fino a revoca, in attesa dei nuovi campionamenti e accertamenti da parte degli organismi competenti.

L’Ufficio Demanio Marittimo provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica informativa lungo le aree interessate.

Si prega la cittadinanza di rispettare il divieto per motivi di sicurezza sanitaria.