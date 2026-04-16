GROSSETO – La Giunta comunale ha avviato formalmente il percorso amministrativo e negoziale destinato a ridefinire il nuovo assetto societario di Farmacie Comunali Riunite S.p.A., in vista della cessione della quota detenuta da Farvima Medicinali S.p.A. in favore di Apoteca Natura Asset Management S.p.A.



L’operazione di subingresso del nuovo socio privato, il cui perfezionamento è previsto entro il prossimo 30 giugno, impone infatti l’avvio di un percorso strutturato che tenga insieme esigenze industriali, equilibrio pubblico e qualità dei servizi.

La delibera approvata dalla Giunta si configura esplicitamente come atto di indirizzo politico-amministrativo con cui l’Amministrazione comunale esprime una disponibilità di massima alla costruzione di una partnership strategica di lungo periodo, orientata all’innovazione dei servizi farmaceutici e all’evoluzione delle farmacie comunali verso modelli integrati di “Centro Salute”.

L’operazione si inserisce in una prospettiva più ampia di evoluzione del modello di impresa pubblica locale, con l’ipotesi – ancora da verificare – di una possibile trasformazione in società benefit, capace di coniugare sostenibilità economica e impatto sociale sul territorio.

Al tempo stesso, la Giunta fissa alcuni principi non negoziabili: mantenimento del controllo pubblico, salvaguardia degli equilibri di governance, coerenza con le finalità di servizio pubblico e sostenibilità economica.

Quanto al metodo, la delibera chiarisce in modo netto che ogni determinazione definitiva sarà assunta nel rispetto delle competenze del Consiglio comunale, richiamando espressamente il Testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016): la Giunta ha quindi attivato il percorso amministrativo; resta inteso che la decisione finale è saldamente in capo all’organo consiliare, cui spetta valutare e approvare l’eventuale nuovo assetto dei patti parasociali e della governance societaria.