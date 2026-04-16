ORBETELLO – Un intervento importante ha interessato il torrente Osa, all’altezza della foce in zona Talamonaccio, nel comune di Orbetello.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di decespugliazione della vegetazione in eccesso lungo il rilevato arginale.

“L’obiettivo – afferma Cb6 – è tutelare sia il rischio idraulico sia la pubblica incolumità, anche in considerazione della presenza dell’arginatura di protezione. L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato realizzato nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna”.