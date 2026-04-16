GROSSETO – Definito il quadro dei playoff nel calcio Uisp. Nei quarti di finale ci saranno Venturina-Disperata Scarlino, Alberese-Sporting Talamone, Montemazzano-Sant’Angelo Scalo e Montemerano- Torniella.

Nel girone Nord la Disperata Scarlino chiude da imbattuta con lo 0-0 in casa dell’Atletico Grosseto e termina a 46 punti. Alle sue spalle il Torniella si prende il secondo posto con 37 punti, mentre Montemazzano e Venturina chiudono appaiate a 32, completando il quartetto playoff; fuori il Lido Oasi, quinto a 28. Nell’ultima giornata il Montemazzano perde 0-3 con il Venturina, il Torniella pareggia 1-1 con il Lido Oasi e il Serrazzano batte 2-0 l’Etrusca Vetulonia.

Nel girone Sud lo Sporting Talamone conferma il primo posto e chiude a 47 punti dopo il 3-0 al Polverosa, mentre il Sant’Angelo Scalo si prende il secondo posto a quota 38 grazie al 3-0 sulla Maglianosant’Andrea. Completano il tabellone playoff Montemerano a 32 e Alberese a 31, con il Paganico a 31 escluso per la Coppa Disciplina. Nell’ultima giornata il Paganico batte 3-2 il Granducato del Sasso, ma non basta per rientrare tra le quattro; il Montemerano invece supera 3-0 il Polverosa e guadagna il terzo posto.

Per la Coppa del Presidente, invece, gli abbinamenti sono Seggiano-Lido Oasi, Etrusca Vetulonia-Paganico, Granducato del Sasso-Serrazzano, Gavorrano-Maglianosant’Andrea.

I titoli di capocannoniere vanno a Franci nel Nord con 17 reti e a Nuhi nel Sud con 18.

CLASSIFICHE FINALI

GIRONE NORD

La Disperata Scarlino 46 punti; Pol. Roccastrada Torniella 37; Montemazzano, Venturina 32; Lido Oasi 28; Serrazzano 27; Bagno ii Gavorrano 21; Pol. Etrusca Vetulonia 15; Atletico Grosseto 8; Boccheggiano 0

GIRONE SUD

Sportingclub Talamone 47 punti; S. Angelo Scalo 38; Montemerano 32; Alberese, Paganico 31; Maglianosant’Andrea 25; Granducato del Sasso 18; Seggiano 12; Argentario Amatori 11; Polverosa 8