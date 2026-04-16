TALAMONE – Si avvicina la stagione di pesca del Big game e tutti le barche degli appassionati cominciano ad animarsi per le uscite di pesca al tonno che vedrà poi la stagione di cattura ufficiale dalla metà di giugno fino all’esaurimento delle quote che, per i pesca sportivi, solitamente si esauriscono alla fine di luglio.

Per il momento è possibile fare solo il “catch and release”, ossia cattura e rilascio, magari dopo una foto di rito.

In questi termini si svolgerà infatti, sabato mattina 18 aprile nelle acque antistanti il porto di Talamone, il primo Open Costa d’Argento, gara di pesca al tonno valida come competizione ufficiale Fipsas, per la classe di lenza 30lb, basata sul catch and release: con la particolarità che chi vince si qualifica alla finale italiana per assoluti di categoria.

La gara durerà 7 ore, a partire dalla mattina, con il campo gara che sarà compresa tra Monte Argentario, Isola del Giglio e Talamone, in particolare il lato sud tra Capo d’Uomo e la secca di mezzo canale, mentre a nord la direzione tra il porto garibaldino e la punta del Fenaio dell’Isola. Il regolamento parla di combattimento e successiva misurazione con asta, seguita dall’effettuazione del video rilascio del pesce.

La gara è organizzata dalla Asd Tuscany e dalla Marina di Puntala, con l’appoggio della Asd diportisti sportivi Talamone e dovrebbe vedere la partecipazione di 15 equipaggi che poi faranno ritorno a Talamone per le premiazioni organizzate da vari sponsor locali.