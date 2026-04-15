GROSSETO – Vittoria casalinga per le Under 19 del Big Mat Bsc Grosseto di softball, che si sono imposte per 13-6 sul Firenze. Allo stadio Simone Scarpelli, le biancorosse di Enrico Franceschelli hanno avuto la meglio contro la compagine fiorentina, sfruttando anche il turnover. “Abbiamo avuto praticamente sempre la partita sotto controllo – ha commentato il manager Enrico Franceschelli – e sul 9-1 abbiamo voluto dare spazio a tutte le ragazze. L’abbiamo chiusa poi con Giorgia Franceschelli in pedana”.

Tanto turnover, dunque, per un gruppo consapevole delle sue capacità e complessivamente molto competitiva. “Vogliamo dare a tutte le ragazze – continua il manager -, in accordo anche con il coach Alessandro Lanni, momenti di crescita per poi essere pronte per il salto in prima squadra. In fondo, è questa la logica del settore giovanile: alzare sempre l’asticella tecnica per arrivare poi a giocare a un livello più alto. Allo stesso tempo puntiamo molto sulle ‘veterane’, come Marianello, Lapalorcia, Franceschelli e la ‘piccola’ Lilly Childers, che sono ormai il motore trainante per attitudine ed esperienza di tutta la squadra”.

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