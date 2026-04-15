MASSA MARITTIMA – Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la mozione presentata dalla consigliera Pd Lidia Bai, sottoscritta anche dal consigliere PD Alessandro Franchi, sul Corridoio Tirrenico e sull’azzeramento da parte del Governo dei finanziamenti previsti per l’adeguamento e la messa in sicurezza della statale Aurelia.

«La situazione della Tirrenica a sud della Toscana è inaccettabile – dichiara la consigliera Bai – prima di tutto per un motivo di sicurezza. La percorrenza dell’Aurelia in quel tratto è pericolosa e purtroppo la cronaca degli incidenti, anche mortali, continua ad aggiornarsi».

La mozione impegna la Giunta regionale a continuare a sollecitare il Governo affinché vengano ripristinate le risorse necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura e avviati i primi lotti previsti.

«Il definanziamento totale deciso dal Governo – prosegue Bai – penalizza pesantemente un intero territorio, in termini di mobilità, sviluppo e turismo. Ad essere penalizzati sono cittadini, studenti, lavoratori, imprese e anche i trasporti sanitari. Parliamo di un’infrastruttura che dovrebbe essere parte di un grande corridoio europeo e che invece oggi rappresenta una strozzatura per tutta la fascia tirrenica – continua -. Chiediamo con forza che il Governo riveda le proprie decisioni e stanzi le risorse necessarie per garantire una viabilità adeguata e sicura»

«Su questo la mobilitazione del territorio prosegue e il 17 aprile saremo a Capalbio insieme alle istituzioni e alle comunità locali per chiedere lo sblocco di un’opera fondamentale per la Toscana e per il Paese» conclude la consigliera Lidia Bai.