GROSSETO – La federazione di Sinistra Italiana – Avs Grosseto annuncia il deposito di un’interrogazione a risposta scritta presentata oggi dall’onorevole Marco Grimaldi, rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per denunciare “le condizioni drammatiche e insostenibili della Strada statale 1 nel tratto sud della Maremma”.

“L’Aurelia rappresenta l’unico asse costiero di rilievo nazionale tra Livorno e Roma, ma nel tratto compreso tra Grosseto Sud e Capalbio Scalo si trasforma in una trappola mortale – affermano -. Siamo di fronte a una vera e propria ‘striscia di sangue’. È inconcepibile che un’arteria con tali volumi di traffico, specialmente nel periodo estivo, sia ancora priva di spartitraffico, corsie d’emergenza e doppia corsia per senso di marcia nel tratto più critico”.

“L’onorevole Grimaldi ha messo nero su bianco i pericoli quotidiani che gli utenti devono affrontare – prosegue Sinistra italiana/Avs -: l’asfalto non drenante causa continui episodi di aquaplaning durante le piogge, mentre di notte la visibilità è scarsa a causa del deterioramento della segnaletica e della mancanza di catarifrangenti sui guardrail; il tratto tra Grosseto e il confine laziale è costellato di innesti a raso che costringono a manovre d’immissione pericolosissime; al suo interno il “Punto Nero” di Capalbio: 12 km quelli fino al confine con il Lazio definiti come i più pericolosi d’Italia, teatro di costanti incidenti mortali, l’ultimo dei quali lo scorso 25 marzo; infine il Cantiere Infinito dell’Albegna, nel comune di Orbetello, dove i lavori sul ponte risultano interrotti da tempo, creando una strozzatura della carreggiata estremamente rischiosa”.

A fronte delle crescenti proteste di cittadini e amministratori locali, Sinistra Italiana – Avs Grosseto chiede che la messa in sicurezza dell’Aurelia diventi una priorità nazionale assoluta: “Per decenni ostacoli burocratici e finanziari hanno impedito l’adeguamento di questa infrastruttura. L’interrogazione chiede al Ministro di promuovere urgentemente un piano straordinario di interventi che preveda: l’eliminazione immediata degli incroci a raso; lo sblocco dei lavori sul ponte dell’Albegna; l’installazione di spartitraffico e dispositivi per la visibilità notturna nel tratto Capalbio-Lazio”.

“Non c’è più tempo per i rinvii – concludono -: la sicurezza dei cittadini e la dignità della viabilità maremmana non possono più attendere, per questo come Si/Avs guardiamo con favore all’iniziativa del 17 aprile a Capalbio, e invitiamo tutte le istituzioni a partecipare, senza distinguo in modo da far arrivare una solo voce forte e univoca dal nostro territorio per chi ci governa a Roma!”.