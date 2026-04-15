ROCCASTRADA – Critiche per le condizioni del campo da tennis di Roccastrada e degli stabili annessi. I consiglieri di opposizione Alessio Caporali, Giudi Parrini, Roberto Bocci (FdI) e Franca Gramola (Lega), hanno presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale dopo le segnalazioni di alcuni residenti e i sopralluoghi.

“Lo stato di abbandono di questo impianto sportivo perdura oramai da troppi anni – afferma il capogruppo Alessio Caporali -. L’edificio degli spogliatoi è stato devastato da azioni vandaliche. A questa condizione, si aggiunge il degrado generato dalle cospicue infiltrazioni d’acqua dalla copertura; gli ambienti interni sono in condizioni fatiscenti. Lo spazio esterno, in parte riservato alle gradinate e al campo da tennis, è infestato dalla vegetazione e da rifiuti; anche il fabbricato della biglietteria, situato a poca distanza ed esterno all’area recintata, è nelle medesime condizioni”.

“Per tale motivo – continua Caporali – chiediamo risposte all’Amministrazione per conoscere quali decisioni programmatiche intende intraprendere per recuperare il campo da tennis, anche in virtù dell’area in cui insiste, ossia nei pressi del complesso scolastico e dello Stadio. A tal proposito sollecitiamo degli interventi tempestivi destinati almeno a precludere l’accesso all’area per arginare ulteriori atti vandalici e l’abbandono dei rifiuti”.

I consiglieri di opposizione, quindi, nel segnalare le criticità che interessano il campo da tennis di Roccastrada, chiedono delucidazioni all’Amministrazione comunale.