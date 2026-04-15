GROSSETO – Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite. Nella nuova puntata della rubrica video del Giunco protagonista è Gabriella Capone, consigliera comunale del Partito Democratico a Grosseto, con cui si affrontano temi di attualità che riguardano giovani, social e futuro politico della città.

Al centro dell’intervista una recente sentenza statunitense del 25 marzo, destinata ad avere riflessi anche in Europa e in Italia, che accende i riflettori sul rapporto tra social network e minori.

«Il problema non è l’utilizzo della rete – spiega Capone – ma l’utilizzo disfunzionale e la mancata conoscenza dei rischi». Un fenomeno che riguarda in particolare adolescenti e giovanissimi, con possibili conseguenze sulla salute mentale: ansia, depressione e difficoltà nella gestione della frustrazione.

Per la consigliera è necessario agire su più livelli: «Serve una maggiore consapevolezza da parte degli adulti e dei genitori, perché spesso siamo noi a mettere questi strumenti nelle mani dei ragazzi».

Il confronto si sposta poi sull’attività amministrativa e sulle politiche giovanili. Capone torna sulla proposta del consiglio comunale dei giovani, condivisa trasversalmente ma attualmente ferma: «È fondamentale dare spazio ai giovani, permettere loro di esprimersi e partecipare alle decisioni che li riguardano».

Un progetto che, secondo la consigliera, potrebbe concretizzarsi con la prossima amministrazione, favorendo un vero dialogo tra generazioni.

In vista delle elezioni comunali del 2027 a Grosseto, Capone affronta anche il tema della preparazione del centrosinistra: «Il Partito Democratico deve partire da un obbligo di verità verso i cittadini».

Un passaggio che richiama la necessità di trasparenza e concretezza: «La città ha bisogno di credibilità, di conoscere le criticità e affrontarle prima di costruire qualcosa di nuovo».

Alla domanda finale su un possibile candidato sindaco, la risposta è netta: «Prima della persona viene la squadra: con un’ottima squadra le soluzioni arrivano».

Il tempo di un caffè si chiude qui, con l’appuntamento alla prossima puntata: sempre in quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio.

In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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