CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A Castiglione della Pescaia si è attivata una rete di solidarietà a sostegno della piccola Asia Biaggioli, bambina di quattro anni alle prese con un percorso sanitario complesso. Commercianti e imprenditori del territorio hanno promosso iniziative di supporto per aiutare la famiglia ad affrontare le spese legate alle cure.

Asia, figlia del cantautore Pino Biaggioli e di Valeria, è nata prematura e ha affrontato fin dai primi giorni di vita numerose complicazioni. Dopo la nascita, avvenuta con largo anticipo, ha trascorso oltre sette mesi al Policlinico Le Scotte, dove è stata sottoposta a diverse cure e interventi.

Un percorso sanitario complesso tra terapie e controlli

Nel corso degli anni la bambina ha dovuto affrontare diverse problematiche cliniche, tra cui una emorragia cerebrale, un intervento cardiaco, operazioni agli occhi e difficoltà respiratorie e nella deglutizione. Successivamente è stata diagnosticata una malattia rara, la Distrofia miotonica di tipo 1, per la quale attualmente non esiste una cura definitiva.

Asia è seguita costantemente con terapie di fisioterapia e logopedia, oltre a controlli periodici a Siena e presso il centro specializzato Fondazione Stella Maris di Calambrone. Il percorso resta impegnativo e richiede continuità nelle cure e negli spostamenti.

Le difficoltà della famiglia e il sostegno del territorio

Accanto all’aspetto sanitario, la famiglia si trova a fronteggiare una situazione economica delicata. Il padre ha dovuto lasciare il lavoro per assistere la figlia, mentre la madre svolge attività stagionali. Le entrate attuali risultano limitate rispetto alle spese quotidiane e a quelle necessarie per raggiungere i centri di cura.

In questo contesto si inserisce la mobilitazione della comunità locale, che negli ultimi giorni ha dato vita a diverse iniziative di solidarietà, confermando una partecipazione diffusa e concreta.

Musica e libri per sostenere le cure

Per contribuire alle spese, Pino Biaggioli ha avviato anche un progetto artistico, realizzando il CD “Tra amore e verità” e pubblicando due libri con Edizioni Effigi.

Le opere raccontano esperienze personali e familiari, tra cui il percorso di crescita della figlia e vicende legate alla storia dell’autore. L’acquisto di questi lavori rappresenta una delle modalità attraverso cui è possibile sostenere concretamente la famiglia.

Una comunità che si stringe attorno alla famiglia

La vicenda della piccola Asia continua a coinvolgere il territorio, dove cittadini e attività locali stanno dimostrando attenzione e vicinanza. Un sostegno che, nelle intenzioni dei promotori, può contribuire ad alleggerire il peso delle cure e accompagnare la famiglia in un percorso ancora lungo.

Donazioni

Per chi desidera fare una donazione, è disponibile anche un IBAN intestato a Giuseppe Biaggioli (nome anagrafico di Pino): IT15H3608105138289690789694