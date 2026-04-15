CINIGIANO – Aperte le iscrizioni per la gara di pollice verde “Vie in Fiore” promossa dal Comune di Cinigiano. Un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio estetico dei borghi attraverso l’uso dei fiori.

“L’idea” – spiega la consigliera Sabrina Panfi – “nasce dalla volontà di trasformare le vie dei nostri centri abitati in un giardino diffuso, favorendo il decoro urbano, il rispetto per l’ambiente e offrendo ai cittadini e ai visitatori paesi più colorati e accoglienti”.

“Invito la cittadinanza a partecipare” – continua Panfi – “auspicando che questi piccoli gesti siano anche un modo per rafforzare il piacere di prendersi cura, insieme, della bellezza dei nostri luoghi”.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a privati cittadini, attività commerciali, gruppi di vicini e altre forme di aggregazione spontanea che abbiano nella propria disponibilità locali o spazi nei centri abitati di Borgo Santa Rita, Castiglioncello Bandini, Cinigiano, Monticello Amiata, Poggi del Sasso, Porrona e Sasso d’Ombrone.

Il tema dell’allestimento è libero: i partecipanti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta tranne piante secche e sintetiche e divertirsi a decorare balconi, giardini, terrazzi, scalinate esterne e vetrine. L’allestimento dovrà essere visibile da pubblica via e valutabile da parte della giuria nel periodo 1° maggio – 30 luglio 2026.

Al primo classificato sarà riconosciuto un buono spesa del valore di 200,00 euro da utilizzare presso un’azienda florovivaistica individuata dal Comune di Cinigiano, mentre al secondo e al terzo classificato verrà consegnato un kit da giardinaggio. I primi classificati di ogni frazione riceveranno inoltre un piccolo omaggio.

Per prendere parte a “Vie in Fiore” è necessario inviare la domanda entro il 30 aprile 2026 attraverso una delle due modalità (online o cartacea) come descritto nel bando disponibile sul sito istituzionale dell’ente al link: https://comune.cinigiano.gr.it/notizie/3563888/vie-fiore-gara-pollice-verde