MASSA MARITTIMA – I piccoli lettori del Premio letterario Scelto da Noi hanno decretato i vincitori della 32° edizione.

Per la sezione scuola primaria vince l’autrice Chiara Nicola con il libro “Mya e il sottomarino” (Giunti editore 2025); per la sezione junior -scuola dell’infanzia, il primo premio è andato a Cosetta Zanotti e Paola Formica rispettivamente autrice e illustratrice del libro “La coccola perfetta” (Coccole Books, 2024).

Le giornate di premiazione si terranno a Massa Marittima giovedì 28 maggio per la scuola primaria e venerdì 29 maggio per la scuola dell’infanzia. Nell’occasione le vincitrici incontreranno i bambini e le bambine dell’istituto comprensivo Don Curzio Breschi.

La peculiarità di questo storico concorso risiede nel coinvolgimento attivo degli alunni e delle alunne rendendoli protagonisti del processo di scelta.

“Il Premio Scelto da Noi mette al centro la voce e le scelte dei più giovani – afferma Sara Montemaggi, assessora all’istruzione del Comune di Massa Marittima –. Vedere bambine e bambini coinvolti in prima persona nella lettura e nella valutazione dei libri significa accompagnarli in un percorso di crescita culturale e personale. Questo premio non è una semplice competizione, ma un’esperienza educativa che stimola curiosità, confronto e consapevolezza. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che, anno dopo anno, rafforza il legame tra scuola, territorio e cultura”.

“Come biblioteca siamo orgogliosi di accompagnare ogni anno i bambini e le bambine in questo percorso di scoperta e partecipazione – afferma Claudia Mori, direttrice della biblioteca Gaetano Badii–. Il Premio Scelto da Noi rappresenta un’importante occasione per avvicinare i più giovani alla lettura in modo attivo e consapevole, valorizzando il loro punto di vista e contribuendo a formare lettori curiosi, critici e appassionati.”