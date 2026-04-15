GROSSETO – Giornata dedicata alla formazione e alla sicurezza per gli studenti dell’Istituto Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, che sabato scorso hanno partecipato a un corso di Basic life support defibrillation (Blsd).

L’iniziativa, promossa dalla scuola nell’ambito dei percorsi educativi sulla sicurezza, ha coinvolto le classi quinte ed è stata realizzata con il supporto degli operatori della Confraternita delle Misericordie, che hanno guidato i ragazzi attraverso lezioni teoriche e prove pratiche.

Dalle manovre salvavita all’uso del defibrillatore

Durante il corso, gli studenti hanno acquisito competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza, imparando le principali manovre di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore.

Al termine del percorso formativo, tutti i partecipanti hanno ricevuto l’attestato Blsd di operatore laico, certificando così la capacità di intervenire in caso di necessità.

Il dirigente: “Investire nella cultura della sicurezza”

«Un’esperienza formativa importante – sottolinea il dirigente scolastico Angelo Costarella –. Formare i nostri studenti su questi temi significa investire concretamente nella cultura della sicurezza. La scuola non deve limitarsi alla trasmissione delle conoscenze, ma deve preparare i ragazzi ad affrontare la realtà, anche nelle situazioni più critiche. Saper intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte».

Formazione tecnica e senso civico

L’iniziativa conferma l’attenzione dell’istituto verso una formazione completa, capace di unire competenze tecniche e responsabilità civica, offrendo agli studenti strumenti utili non solo per il percorso scolastico ma anche per la vita quotidiana.