PAGANICO – Si è sbriciolato sotto le cariche esplosive dell’Anas il viadotto La Coscia. L’operazione, che era stata annunciata nei giorni scorsi, fa parte delle opere previste per il raddoppio della Grosseto Siena (E78) nell’ambito dei lavori di ammodernamento del lotto 4.

«La demolizione è stata eseguita con l’uso di esplosivo sotto la direzione di Anas, a cura dell’impresa appaltatrice Ati Itinera Monaco e dell’impresa specializzata Nitrex. Per consentire il brillamento in sicurezza, il tratto è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle 6:30 alle 7:15» fa sapere Anas.

«Il viadotto sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto».

L’opera

Il lotto 4 interessa complessivamente un tratto di 2,8 km e congiunge due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro. Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.

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