MASSA MARITTIMA – Torna il bonus sociale idrico integrativo. Il Comune ha pubblicato il bando per richiedere l’agevolazione tariffaria a carattere sociale del servizio idrico integrato per l’abitazione di residenza, rivolto ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

La misura del bonus si baserà sulla spesa idrica sostenuta nell’anno solare precedente e verrà erogata dal Gestore – Acquedotto del Fiora SpA – direttamente nella bolletta dell’utenza idrica domestica detraendo l’importo del bonus.

Il bonus sociale idrico integrativo è rivolto ai nuclei familiari residenti con Isee fino a 10.000 euro, elevato a 20.000 per le famiglie con almeno quattro figli minori a carico.

Le domande devono pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12 del 25 maggio 2026. Può essere depositata a mano all’ufficio protocollo del Comune, oppure inviata tramite Pec nominativa alla casella di posta elettronica: [email protected] o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi n.10, 58024 – Massa Marittima (Gr).

Info: Ufficio segreteria: tel. 0566906246 [email protected]. (L’ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17).

Si può consultare il bando e la relativa documentazione sul sito del Comune di Massa Marittima.