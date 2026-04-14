GROSSETO – Uscite in giornata tutte le disposizioni per i biglietti per la trasferta del Grosseto a Prato, in programma domenica alle 15 per il 32esimo turno di campionato.

Per il settore ospiti i biglietti saranno disponibili solo in prevendita da oggi martedì fino a sabato 18 aprile alle 19:00. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti. La disponibilità è di 200 posti.

Questi i prezzi; per l’intero: € 10,00 + prevendita, per il ridotto (Donne, Over 65) € 9,00 + prevendita e per gli Under 14 € 5,50 + prevendita

A disposizione anche due punti vendita, ovvero la Tabaccheria Stolzi a Grosseto in via Roma 58 e Beautiful Ways Viaggi a Marina di Grosseto in via IV Novembre 87. Non saranno disponibili biglietti online (foto di Paolo Orlando).