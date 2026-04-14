GROSSETO – Situazione di forte degrado nell’area della Steccaia, lungo le sponde del fiume Ombrone, nel comune di Grosseto. Da settimane, secondo quanto segnalato da un nostro lettore, la zona è interessata dalla presenza di cumuli di rifiuti abbandonati e da attività illecite che stanno destando crescente preoccupazione.

Le immagini documenterebbero una «condizione di abbandono prolungato, con materiali lasciati sul posto senza interventi di rimozione, in un contesto che appare sempre più compromesso dal punto di vista ambientale e della sicurezza».

Spaccio e fuochi accesi lungo il fiume

A rendere ancora più critica la situazione sarebbe «la presenza sistematica di spacciatori, che frequenterebbero abitualmente l’area. Secondo quanto riportato, nella zona vengono anche accesi fuochi, probabilmente utilizzati per scaldarsi o come punto di riferimento».

Una dinamica che, di fatto, trasformerebbe la Steccaia in un presidio stabile di attività illecite, con evidenti ripercussioni sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il nodo della vicinanza con il centro per le dipendenze

A preoccupare maggiormente è la prossimità con una struttura dedicata al recupero di persone con dipendenze, elemento che rende il quadro ancora più delicato.

La convivenza tra un luogo destinato al reinserimento e un contesto segnato da spaccio e degrado viene definita da chi segnala la situazione come «un paradosso inaccettabile, che rischia di esporre le persone più fragili a continui stimoli negativi, compromettendo il percorso di recupero e il lavoro degli operatori sociali».

Richiesta di intervento e controlli

Alla luce della situazione, viene sollecitato un intervento urgente delle autorità competenti, sia sul fronte della bonifica ambientale sia su quello dei controlli.

L’obiettivo è restituire decoro e sicurezza a un’area che, per posizione e funzione, rappresenta un punto sensibile del territorio grossetano e che oggi appare invece segnata da degrado, abbandono e illegalità.