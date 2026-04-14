RIBOLLA – Mikel Demiri della Promotech –MG-K-Vis a braccia alzate sull’arrivo del Trofeo Big Mat. La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike e Acsi, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, e supportata dalla Banca Tema e dalla ditta Big Mat di Maurizio Scarpelli. In scena a Ribolla una settantina di corridori al via; il portacolori della Promotech –MG-K-Vis si è imposto con una volata imperiosa su una ventina di corridori che con lui avevano promosso la fuga decisiva nei pressi del cartello dell’ultimo giro dei tre in programma.

Una volata quella calata da Demiri, vista altre volte in maremma a partire da qualche settimana fa nella seconda prova del Trittico di Maremma o nelle sue quattro affermazioni di anno scorso, nei trofei Città di Grosseto, Giuncarico, Lago Accesa e nel trofeo del Diavolino. Nel mezzo nel mese di maggio un primo posto anche nella cronometro “Crosa di Scarlino”, testimonianza anche delle eccelse doti da cronometrista. Sul podio al secondo posto si è piazzato Bernardo Angiolini della Domestic Ciclyng, terzo Fabrizio Mariottini della società aretina della Vam che si è aggiudicato la vittoria nella seconda fascia. Tra le donne si è imposta Kelly Sichi della del team Zerosei.

Questi i premiati di categoria: Leonardo Mugnai, Lorenzo Natali, Luca Matteucci, Andrea Amorevoli, Fabrizio Mariottini, Emiliano Bellucci, Loriano Giannini, Francesco Garuzzo.