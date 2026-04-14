MASSA MARITTIMA – Una giornata da incorniciare per l’ASD Karate Massa Marittima, che ha dominato la scena del Torneo Primavera Acsi svoltosi al PalaMetato a San Giuliano Terme. Gli atleti della Maestra Monia Polichetti hanno dato prova di grande carattere, portando a casa un bottino di medaglie che testimonia l’ottimo lavoro svolto in palestra.

La squadra ha brillato sia nel kata, ovvero la forma, che nel kumite, ovvero il combattimento libero.

Prestazione magistrale e oro per Lorenzo Sili, che sale sul gradino più alto del podio confermando il suo talento.

Ben cinque le medaglie d’argento. Nel kata si sono distinti Diego Antonio Cozzolino (cintura marrone, categoria Esordienti) e la piccola Iris Randon (cintura bianca-gialla, Under 8). Nel kumite, secondi posti di rilievo per Axel Esposito (cintura bianca-gialla, Under 8), Dario Ghini (cintura blu, Esordienti) e Lorenzo Gianetti (cintura gialla, Under 8).

Infine, un buon terzo posto per Jakub Dabrowski nel kumite (cintura blu, categoria Esordienti).

Menzione speciale per Oliver Randon, protagonista di una bella gara che, pur senza il suggello del podio, ha mostrato una crescita tecnica e atletica notevole.

Al di là del valore dei metalli conquistati, ciò che rende orgogliosa la Maestra Monia Polichetti è lo spirito con cui i ragazzi hanno affrontato l’evento. “Oggi c’è chi ha vinto la paura e chi ha sconfitto la timidezza – ha commentato l’istruttore – Questi sono traguardi personali che valgono molto più di un premio fisico. Vedere i propri allievi crescere come persone, prima ancora che come atleti, è la soddisfazione più grande. Il karate si conferma così non solo una disciplina sportiva, ma una vera scuola di vita. Per l’ASD Karate Massa Marittima il futuro si prospetta radioso, con un gruppo unito, motivato e pronto a nuove sfide”.