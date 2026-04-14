ROMA – La sicurezza della Ss1 Aurelia e l’urgenza di completare il Corridoio Tirrenico arrivano sul tavolo della Commissione VIII Lavori pubblici della Camera dei Deputati. L’onorevole Fabrizio Rossi, deputato toscano di Fratelli d’Italia, ha depositato un’interrogazione a risposta immediata (Question Time) rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere un intervento veloce e risolutivo, con un focus specifico sull’emergenza del tratto sud maremmano.

“Il completamento e la messa in sicurezza del cosiddetto Corridoio Tirrenico della SS1 Aurelia rappresenta una priorità infrastrutturale di valenza strategica nazionale, certificata dal Libro Bianco di Unioncamere e indicata dallo stesso Governo come snodo cruciale per la viabilità del Paese – dichiara Fabrizio Rossi -. Tuttavia, le criticità maggiori e più urgenti si concentrano oggi nel tratto sud dell’arteria, specificamente nel segmento che va da Grosseto Sud fino al confine con la regione Lazio”.

“All’interno di questo tracciato – prosegue Rossi – la situazione assume caratteri di vera e propria emergenza nel lotto di circa 13 chilometri ricadente all’interno del comune di Capalbio. Questa porzione di viabilità è, purtroppo, tristemente nota alle cronache per un’allarmante incidentalità, con un bilancio continuo di sinistri gravi e, troppo spesso, mortali. Ricordiamo con dolore l’ultimo drammatico evento dello scorso 25 marzo, dove ha perso la vita una donna e sono rimaste ferite gravissime altre due persone”.

“L’adeguamento e la messa in sicurezza di questo specifico tratto, che ancora resta a due corsie – commenta Rossi – rappresenta un’urgenza non più procrastinabile. Il territorio chiede risposte immediate a tutela della vita dei cittadini e dei lavoratori che quotidianamente lo percorrono. A dimostrazione di questa forte e condivisa preoccupazione, il prossimo 17 aprile si terrà a Capalbio un’importante manifestazione istituzionale alla quale prenderanno parte sindaci, associazioni di categoria, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, congiuntamente a noi parlamentari e ai consiglieri regionali”.

“Attualmente la gestione della Ss1 è in capo ad Anas, pertanto chiediamo al Ministro di fare chiarezza su quale sia l’esatto stato dell’arte in merito al passaggio e all’acquisizione dei progetti dalla Società Autostrada Tirrenica (Sat) ad Anas, ovvero se l’iter burocratico e progettuale possa dirsi definitivamente completato. Nel caso in cui questo iter fosse ancora in corso, chiediamo di sapere se il Ministro non ritenga necessario provvedere urgentemente, tramite il Commissario, al raddoppio delle corsie esistenti nel tratto ricadente nel comune di Capalbio, al fine di mettere in sicurezza il tracciato più vetusto e pericoloso dell’intero corridoio tirrenico”, conclude Fabrizio Rossi.