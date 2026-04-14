GROSSETO – Ottimo risultato per il liceo Guglielmo Marconi alla XIV edizione del Premio Narrativa Giovane (2025-2026), concorso letterario promosso dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia e dedicato agli studenti delle classi quarte di alcune scuole superiori della Toscana.Durante la cerimonia, avvenuta il 10 aprile nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, lo studente grossetano Lorenzo Berti ha conquistato il Premio della Critica con il racconto intitolato “L’illusione di una scelta”, distinguendosi tra decine di concorrenti provenienti da tutta la regione.

Il primo premio assoluto dell’edizione è andato a “Memento mori” di Francesco Fabiano, del liceo Michelangiolo di Firenze, mentre il Premio della Giuria è stato attribuito a “Bellum, bella” di Elena Sarli del liceo Marco Polo.

Il Concorso “Narrativa Giovane”

Alla manifestazione, giunta alla sua XIV edizione, hanno partecipato undici istituti toscani, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale, tra cui Massimo Fratini della Città Metropolitana di Firenze, l’assessora comunale Benedetta Albanese e Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini e della giuria del premio.

Il concorso, sostenuto anche dalla Fondazione ChiantiBanca, vuole stimolare le capacità di espressione e di riflessione dei giovani attraverso la scrittura narrativa, portandoli ad affrontare temi legati alla società e alla dimensione personale.

Come hanno sottolineato i giurati, nei racconti presentati sono emersi contenuti di grande maturità su fragilità, relazioni, libertà, condizionamenti sociali e tecnologia, con un’attenzione particolare al ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Così “Nuova Antologia” entra nelle scuole

Gli studenti e e docenti coinvolti nel concorso riceveranno l’abbonamento annuale alla rivista “Nuova Antologia” (si tratta di 4 fascicoli trimestrali: da giugno 2025 a marzo 2026), in numero indicativo di dodici per ogni istituto.

Lo scopo del concorso infatti è quello di diffondere maggiormente la rivista fra i giovani delle scuole superiori. Una rivista che viene indicata come prezioso strumento di preparazione e formazione.

Come indicato sul sito della Fondazione, Nuova Antologia, è un periodico di lettere, scienze ed arti e rappresenta la più antica rassegna italiana di cultura varia ed una delle più prestigiose d’Europa. Il trimestrale vanta la pubblicazione ininterrotta da 159 anni a questa parte. Nato a Firenze capitale, nel 1866, riprende nella forma e nei contenuti l’antica “Antologia” di Gino Capponi e Gian Pietro Vieusseux (pubblicata dal 1821 al 1832). E arriva fino ad oggi, premiato anche per i 150 dell’Unità d’Italia, coinvolgendo l’interesse dei più giovani intorno ad attività di vario genere, come il concorso che ha visto tra i premiati anche il giovane grossetano Lorenzo Berti.