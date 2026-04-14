PITIGLIANO – È stato pubblicato dall’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora l’avviso pubblico per l’assegnazione del Bonus sociale idrico integrativo 2026, misura rivolta ai residenti nei Comuni di Pitigliano, Manciano e Sorano per il sostegno alle spese del servizio idrico.

Le domande potranno essere presentate da lunedì 13 aprile 2026 fino a venerdì 29 maggio 2026 alle ore 13.00, esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta.

Il contributo è destinato agli utenti del servizio idrico integrato, sia diretti che indiretti, con un indicatore Isee in corso di validità pari o inferiore a 20.000 euro, e si riferisce ai consumi relativi all’anno 2025.

L’importo complessivo assegnato per il 2026 sarà ripartito tra gli aventi diritto in base alle domande pervenute e ai consumi registrati. Il bonus potrà coprire una quota compresa tra un terzo e il 100% della spesa sostenuta, al netto del bonus idrico nazionale, e sarà erogato direttamente in bolletta dal gestore del servizio.

Le domande possono essere presentate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] oppure via email a s[email protected], indicando nell’oggetto “Inoltro domanda bonus idrico 2026”. È inoltre possibile l’invio tramite raccomandata A/R o la consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato pdf e completa di tutti gli allegati richiesti, tra cui attestazione Isee, documento di identità e copia di una bolletta idrica recente.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio sociale al numero 0564 616039 oppure scrivere a [email protected]. Tutte le informazioni e la modulistica necessaria sono sul sito dell’Unione: www.uc-collinedelfiora.it.