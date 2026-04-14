GROSSETO – L’Azienda Usl Toscana Sud Est prosegue il lavoro di razionalizzazione della spesa e rinnovo dei servizi con un intervento significativo sul parco auto aziendale. È stata infatti approvata una delibera per l’adesione all’accordo quadro Consip, finalizzato al noleggio di 122 nuovi veicoli destinati alle attività sanitarie e socio-sanitarie sul territorio.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio percorso di efficientamento, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità nell’erogazione dei servizi, attraverso un parco mezzi moderno, sicuro e sostenibile.

Nuovi mezzi tra elettrico e ibrido per ridurre l’impatto ambientale

I nuovi veicoli, in parte mild hybrid, in parte full electric e bifuel, andranno progressivamente a sostituire quelli attualmente in scadenza. L’intervento consentirà di ridurre l’impatto ambientale e allo stesso tempo migliorare l’efficienza operativa dei servizi sanitari sul territorio.

La scelta del noleggio a lungo termine permetterà inoltre una gestione più flessibile e vantaggiosa dal punto di vista economico, includendo nei canoni anche i costi di manutenzione e assicurazione.

Dismissione di 100 veicoli e ottimizzazione delle risorse

Contestualmente al rinnovo, l’Azienda ha disposto la dismissione di 100 veicoli di proprietà, in un’ottica di contenimento della spesa e ottimizzazione delle risorse disponibili.

L’operazione complessiva porterà a un risparmio stimato di circa 2,5 milioni di euro su un periodo contrattuale di 60 mesi, a fronte di un costo dell’intervento pari a 2,1 milioni.

Falco: “Più sicurezza e servizi migliori per i cittadini”

«Questo intervento – sottolinea Nicola Falco, direttore della Uoc Logistica, Gestione contratti non sanitari – rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile ed efficiente, in linea con le indicazioni regionali e nazionali. Un parco auto rinnovato significa maggiore sicurezza per gli operatori e servizi più efficaci per i cittadini».

Un’operazione in linea con le strategie della Regione Toscana

L’intervento rientra nelle strategie di modernizzazione logistica promosse dalla Regione Toscana e conferma l’impegno dell’Azienda Usl Toscana Sud Est nel coniugare innovazione, sostenibilità e qualità dell’assistenza sanitaria.