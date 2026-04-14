GROSSETO – Edizione da record per la Race Quarto Stormo, terza tappa del circuito Uisp Corri nella Maremma, che ha visto circa 180 atleti sfrecciare sulla pista dell’aeroporto di Grosseto. La gara maschile è stata un duello di pura velocità risolto solo con una volata mozzafiato che ha visto il trionfo di Leonardo Cialini, Uisp Chianciano, il quale ha centrato una prestigiosa conferma dopo il successo dello scorso anno. Al secondo posto, ad appena due secondi, si è piazzato Filippo Giovannelli, asd Quarto Stormo, seguito dal grande Joachim Nshimirimana, Track & Field, che ha completato un podio di altissimo profilo. Anche tra le donne la competizione è stata vivace e ha visto la vittoria di Marika Di Benedetto, Atletica Costa d’Argento, seguita da Sara Pettini, Reale Stato dei Presidi e dalla leggendaria Angela Mazzoli (Atletica Costa d’Argento), che a 65 anni ha conquistato uno straordinario terzo posto assoluto.

La presenza del Comandante del Quarto Stormo Davide Dentamaro ha dato ulteriore lustro alle premiazioni di una giornata speciale. Leonardo Cialini ha commentato con entusiasmo la sua prestazione: “È stata una gara sofferta, ma la vittoria è anche più bella se la gara è dura”. Filippo Giovannelli ha invece sottolineato la lotta: “Fino all’ultimo siamo stati un gruppetto di quattro o cinque persone in cui abbiamo ottenuto un buonissimo ritmo”.

Sul fronte femminile, Marika Di Benedetto ha espresso la sua gioia per il rientro: “Sono molto contenta di tornare al successo, poi qui con tanti amici è sempre un’emozione in un posto così suggestivo”. Particolarmente emozionata Angela Mazzoli, protagonista della giornata: “Non pensavo di arrivare terza, mi sono divertita e sono orgogliosa. Ora speriamo di fare bene agli Europei di Catania”.

Oltre ai trionfatori assoluti, la gara ha celebrato i vincitori delle singole categorie previste dal regolamento Uisp. Per i raggruppamenti maschili, Beniamin Benedic si è imposto nella categoria A, Andrea Zombardo nella B e Alessandro Bossini nella C. Christian Taras ha vinto la categoria D, Riccardo Ferrigno la E e Francesco Frediani la F, mentre Loriano Sonnati è stato il più veloce della categoria G e Kevin Nordino tra i giovani della JM.

Tra le fila femminili, i successi di categoria sono andati a Irene Tei per la L, Stefania Coppi per la M e Cheti Chelini per la N Rosella D’Arata ha vinto la categoria O, mentre Aurora Funghi si è classificata prima nella categoria JF. A chiudere la giornata sono state le parole dell’organizzatore Fabio Santilli, asd Quarto Stormo e anima dell’evento: “Abbiamo raggiunto un grande risultato, è bello vedere che la gente possa scoprire questo luogo speciale e il divertimento che c’è dietro queste giornate. Ora ci mettiamo al lavoro per la decima edizione, quella del 2027”.