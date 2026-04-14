TALAMONE – È nato domenica il Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano, nuovo organismo che riunisce le due frazioni del Comune di Orbetello intenzionate ad avviare il percorso istituzionale per il passaggio amministrativo al Comune di Magliano in Toscana.

La costituzione del comitato rappresenta un passaggio di rilievo: per la prima volta le due comunità si uniscono sotto un’unica regia, consolidando una strategia condivisa per ridisegnare l’assetto amministrativo della parte sud del territorio orbetellano.

Chi sono i rappresentanti del nuovo comitato

All’incontro hanno preso parte i principali promotori dell’iniziativa civica. Per Fonteblanda erano presenti Ilenia Cherubini, Gualtiero Marinari, Massimo Moretti e Francesco Vinci, mentre per Talamone hanno partecipato Antonio Cagnacci e Maurizio Damato. La partecipazione congiunta segna un momento di unità territoriale e politica, considerato fondamentale per affrontare un percorso istituzionale complesso.

Proposta di legge e referendum: tutti i passaggi previsti

Durante la riunione, alla presenza di esperti legali, è stata analizzata la prima bozza della proposta di legge di iniziativa popolare, che sarà depositata nelle prossime settimane presso il Consiglio regionale della Toscana. Questo rappresenta il primo step formale per avviare l’iter previsto dalle normative sulle modifiche delle circoscrizioni comunali.

A seguire si aprirà la fase di raccolta firme tra i cittadini, finalizzata alla richiesta di un referendum consultivo, passaggio cruciale che consentirà alla popolazione di esprimersi direttamente sul futuro amministrativo di Talamone e Fonteblanda.

Una mobilitazione civica già forte sul territorio

Secondo i promotori, la nascita del comitato è il risultato di una crescente mobilitazione popolare. Negli ultimi mesi, infatti, a Talamone una petizione ha raccolto oltre la metà delle firme dei residenti, mentre a Fonteblanda si è registrato un consenso analogo. Si tratta di dati che evidenziano un sostegno ampio e trasversale alla prospettiva di un futuro amministrativo condiviso con il Comune di Magliano in Toscana.

Le motivazioni: “più servizi e maggiore vicinanza amministrativa”

Alla base dell’iniziativa vi è una convinzione diffusa: Talamone e Fonteblanda sarebbero più integrate, sotto il profilo territoriale ed economico, con Magliano in Toscana rispetto all’attuale appartenenza al Comune di Orbetello. I promotori sottolineano la necessità di una governance più vicina ai cittadini, capace di garantire maggiore efficienza nei servizi e una visione di sviluppo coerente con le caratteristiche locali.

Incontri pubblici e informazione ai cittadini

Il neonato comitato ha già annunciato che nelle prossime settimane saranno organizzati incontri pubblici, assemblee e momenti di confronto aperti alla cittadinanza. L’obiettivo è garantire un percorso trasparente e partecipato, fornendo tutte le informazioni necessarie sui passaggi normativi e sulle prospettive concrete dell’iniziativa.

“Un passaggio storico per le nostre comunità”

«Quello compiuto ieri rappresenta un passaggio storico per Talamone e Fonteblanda. Per la prima volta le nostre comunità si uniscono formalmente in un unico soggetto organizzato, con una visione condivisa e con un obiettivo comune: restituire ai cittadini la possibilità di scegliere democraticamente il proprio futuro amministrativo», dichiarano i portavoce del Comitato.

«Nasce un percorso serio, trasparente e partecipato, che punta a costruire un modello amministrativo più vicino ai bisogni reali del territorio, nel pieno rispetto delle regole democratiche. Saranno i cittadini a decidere».