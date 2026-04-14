GROSSETO – At Autolinee Toscane informa il 15 aprile, è prevista la chiusura della SS223 Grosseto–Siena per operazioni di demolizione mediante brillamento del viadotto “La Coscia”, con interdizione al traffico nella fascia oraria 06:30
– 09:30.
Durante tale fascia oraria, le corse delle Linee 51F; 50G e 51G, che transitano sulla direttrice Grosseto–Civitella Marittima–Siena, dovranno effettuare deviazione su viabilità provinciale alternativa con instradamento indicativo: Civitella Marittima → Roccastrada → Monticiano → rientro su direttrice Siena. Vi potranno quindi essere possibili ritardi ( si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-interruzione-ss223) .
Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).