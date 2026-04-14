SCANSANO – L’amministrazione comunale di Scansano interviene sulla situazione dei cimiteri, dopo alcune segnalazioni fatte dai cittadini sui social.

“Ringrazio per le segnalazioni, raccolte tramite social media – dice la sindaca Maria Bice Ginesi – anche se avrei preferito una telefonata perché, come i cittadini di Scansano sanno, io e la mia giunta, così come l’amministrazione tutta, siamo sempre a disposizione. Controllare un territorio vasto come il nostro, cimiteri compresi, non è facile, quindi, qualsiasi suggerimento e indicazione che arrivi dai cittadini è gradito e tenuto in conto”.

Sono otto i cimiteri presenti sul territorio comunale: oltre a quello di Scansano, infatti, sono presenti cimiteri a Pancole, Murci, Montorgiali, Preselle, Poggioferro, Baccinello e Polveraia. Dopo la segnalazione relativa al cimitero di Scansano, l’amministrazione ha subito verificato le condizioni di questi luoghi di riposo e memoria.

“In gran parte del cimitero di Scansano – precisa Ginesi – l’erba era tagliata e manutenuta e, nei prossimi giorni, saranno completati i lavori. Per quanto riguarda l’area destinata allo stoccaggio dei rifiuti cimiteriali, la recinzione è stata abbattuta dal vento forte e abbiamo già programmato la sua risistemazione con la cooperativa che gestisce i servizi cimiteriali, la quale dispone di un solo addetto. Come facciamo e abbiamo sempre fatto, sarà nostra cura verificare l’esecuzione dei lavori di competenza”.

L’amministrazione Ginesi ha destinato, proprio nel rendiconto di spesa 2025 approvato nell’ultimo consiglio comunale, una somma per la manutenzione delle aree cimiteriali e, nel 2022, ha realizzato un importante intervento, in parte cofinanziato dalla Regione Toscana, per una spesa totale di 80mila euro, nel cimitero di Montorgiali.

“Una spesa – ricorda Ginesi – che, all’inizio della nostra amministrazione, abbiamo voluto sostenere per risolvere problematiche importanti, nonostante la situazione di robusto disavanzo in cui versavano le casse comunali all’epoca: fu uno degli impegni più onerosi di quell’anno, affrontato nella consapevolezza dell’importanza di avere luoghi di riposo decorosi e rispettosi della loro funzione”.

“In questi anni l’amministrazione comunale è intervenuta, attraverso il proprio personale, con piccoli interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri di Pancole, Polveraia e Murci – prosegue la sindaca -. I cittadini possono comprendere bene che, nel momento in cui vanno prese decisioni sull’uso delle risorse economiche disponibili, in un bilancio tornato positivo solo due anni fa, è molto complicato dover decidere se rinunciare a servizi come il trasporto scolastico o portare avanti interventi più incisivi di manutenzione”.

Per questo, conclude la sindaca Ginesi “la collaborazione dei cittadini volta a segnalare eventuali disservizi, è sempre essenziale e preziosissima per permetterci di arrivare alla risoluzione tempestiva dei problemi”.