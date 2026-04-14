SORANO – Un nuovo importante traguardo raggiunto con impegno e determinazione. Michela Pifferi ha conseguito la sua seconda laurea in Scienze Biologiche, dimostrando ancora una volta caparbietà, passione e voglia di rimettersi in gioco.

Un percorso non semplice, affrontato con costanza e determinazione, che l’ha portata a centrare l’obiettivo con merito, confermando una forte motivazione personale e professionale.

“Siamo orgogliosi di te”

A festeggiare questo risultato sono familiari e amici, che le hanno voluto dedicare un messaggio carico di affetto: “La tua dedizione e la tua caparbietà sono state ancora una volta premiate. Hai saputo rimetterti in gioco con determinazione, puntando dritta al tuo obiettivo e raggiungendolo con grande merito. Siamo davvero orgogliosi di te” affermano Roberto Ilaria e Simone.

Parole che raccontano non solo un successo accademico, ma anche un percorso umano fatto di impegno e sacrifici.

Un pensiero speciale ai nonni

In questo momento di gioia, il pensiero va anche agli affetti più cari. Un ricordo particolare è stato rivolto alla nonna Ada, scomparsa pochi giorni fa, e al nonno Tarcisio, simbolicamente presenti in questo traguardo così significativo.

“Siamo certi che da lassù sorridono insieme a te e condividono questo momento così speciale”, si legge nel messaggio.

Un traguardo che guarda al futuro

Questa seconda laurea rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza. Un esempio positivo di come, con determinazione e impegno, sia sempre possibile costruire nuovi percorsi e raggiungere obiettivi importanti, a qualsiasi età.