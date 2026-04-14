GROSSETO – Attenzione alla circolazione lungo la Strada statale 223 di Paganico: domani, mercoledì 15 aprile, è in programma la chiusura temporanea del tratto tra Civitella Marittima e Lampugnano per consentire la demolizione del viadotto “La Coscia”.
Il provvedimento scatterà dalle 6:30 e durerà per circa due ore, il tempo necessario a eseguire in sicurezza il brillamento con esplosivo della struttura.
Chiusura e deviazioni
Durante l’intervento il traffico sarà interrotto in entrambe le direzioni, con deviazioni sulla viabilità secondaria:
- Verso Siena: uscita obbligatoria a Civitella Marittima, poi percorso alternativo tra Roccastrada e Monticiano con rientro a Ponte Merse
- Verso Grosseto: itinerario inverso
- Possibilità per chi viaggia verso Grosseto di proseguire fino allo svincolo di Lampugnano
Invito alla prudenza
Si tratta di un intervento necessario nell’ambito dei lavori di ammodernamento della Grosseto-Siena, ma che potrà creare disagi alla circolazione nelle prime ore della mattina.
L’invito agli automobilisti è di programmare gli spostamenti con anticipo, valutare percorsi alternativi e prestare la massima attenzione alla segnaletica presente lungo i tratti interessati.